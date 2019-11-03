أمير جازان يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم , مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي رضوان ، وعدد من منسوبي الإدارة.

وتسلّم سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء التقرير الخاص ببرامج التدريب المجتمعي “أتقن” في مرحلته الخامسة, الذي تضمن أهم برامج وأبرز الانجازات التدريبية التي قدمها المعهد خلال الفترة الماضية.

واستمع سموه لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من معلومات حول البرامج التي نفذت من قبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان لخدمة أبناء المنطقة, ومنها برنامج “اتقن” الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة جميع أفراد المجتمع وإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، بهدف رفع كفاءتهم المهنية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأعرب سمو أمير المنطقة عن سعادته بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من معلومات حول جهود وإنجازات حققتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان خلال تنفيذها لبرامج التدريب المجتمعي “أتقن5″، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تطبيق أهم البرامج التعليمية والمهنية وكل ما فيه خير للوطن وأبنائهم المواطنين.