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تداول ترحب بإعلان أرامكو السعودية إدراج أسهمها في السوق السعودية

تداول ترحب بإعلان أرامكو السعودية إدراج أسهمها في السوق السعودية

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محافظ الوجه يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

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تداول ترحب بإعلان أرامكو السعودية إدراج أسهمها في السوق السعودية

تداول ترحب بإعلان أرامكو السعودية إدراج أسهمها في السوق السعودية
http://almnatiq.net/?p=793935
المناطق - واس

رحبت السوق المالية السعودية “تداول” بإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن اعتزامها طرح أسهمها والإدراج في السوق الرئيسية مؤكدة جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.
وقال المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان: ” نحن فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها، ونؤكد جاهزية تداول وجميع أنظمتها لاستقبال أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، الذي سيشكل – بإذن الله – علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية”.
وأضاف قائلاً: “إن طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وسنعمل بكل جهد إلى جانب شركاءنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالمياً”.
وعملت تداول وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين على تحقيق عدة تطورات جوهرية بهدف تعزيز كفاءة السوق وتطوير بنيته التحتية وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأسواق العالمية، وأدت تلك التطورات إلى وضع السوق المالية على خارطة الأسواق العالمية كأحد الأسواق المالية الناشئة بعد انضمامها لأهم المؤشرات العالمية، فضلاً عن أنها عكست مدى التزام تداول بتعزيز فعالية أداء السوق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.

 

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