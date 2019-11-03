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نائب أمير جازان يتسلم تقرير برامج التدريب المجتمعي “أتقن 5 ” بالمنطقة

نائب أمير جازان يتسلم تقرير برامج التدريب المجتمعي “أتقن 5 ” بالمنطقة

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نائب أمير جازان يتسلم تقرير برامج التدريب المجتمعي “أتقن 5 ” بالمنطقة

نائب أمير جازان يتسلم تقرير برامج التدريب المجتمعي “أتقن 5 ” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=793939
جازان - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التقرير الخاص ببرامج التدريب المجتمعي “أتقن 5” في مرحلته الخامسة, وذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه بالامارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي رضوان ، وعدد من منسوبي الإدارة.
وتضمن التقرير أهم برامج وأبرز الانجازات التدريبية التي قدمها المعهد خلال الفترة الماضية.
واستمع سموه لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من معلومات حول البرامج التي نفذت من قبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان لخدمة أبناء المنطقة, ومنها برنامج “اتقن” الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة جميع أفراد المجتمع وإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، بهدف رفع كفاءتهم المهنية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة عن سعادته بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من معلومات حول جهود وإنجازات حققتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان خلال تنفيذها لبرامج التدريب المجتمعي “أتقن 5″، مؤكداً حرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تطبيق أهم البرامج التعليمية والمهنية وكل ما فيه خير للوطن وأبنائهم المواطنين.
حضر اللقاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

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