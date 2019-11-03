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الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “النجعي”

الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “النجعي”

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الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “النجعي”

الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “النجعي”
http://almnatiq.net/?p=793942
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن أحمد زايغ النجعي أحد منسوبي القوات المسلحة, الذي استشهد أثناء أداء مهامه مدفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة، خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بقرية مشلحة التابعة بمركز الكدمي بمحافظة صبيا، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة , ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
حضر العزاء محافظ صبيا منصور بن زيد الداود, ورئيس مركز الكدمي إبراهيم بن عثمان شبيلي.

 

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