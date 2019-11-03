مكتبة الملك عبدالعزيز توسع دائرة خدماتها في صناعة المعرفة وتطلق مكتبة الناشئة

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أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مكتبة الناشئة والتي تسعى إلى إكساب الناشئة من عمر عشر سنوات الى خمسة عشر سنة مجموعة من المهارات في الثقافة والفنون والمعرفة المكملة لبناء الشخصية المتوازنة والقيادية,وتحفيز الناشئة في مجال البحث والمعرفة وتنمية قدراتهم واطلاعهم على العلوم المتنوعة ، كما تهدف إلى المساهمة في تحقيق الوعي بأهمية القراءة والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع ، إضافة لاستثمار طاقات الناشئة وتقديم برامج وفعاليات جاذبة ودورات تدريبية هادفة .

وتعتبر مكتبة الناشئة والتي تأتي بعد ان أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العديد من الفروع للاطفال والنساء والرجال، احد اهم المستهدفات العمرية التي تسعى من خلالها على توفير مصادر المعلومات بشتى أنواعها الورقية والرقمية وتنظيمها بصورة تكفل سهولة الوصول إليها والاستفادة من محتواها وتنوع وتنمية مصادر المعلومات الموثوقة .

وتتكون مكتبة الناشئة التي صممت بشكل يتماشى مع رغبات الفئة العمرية المستهدفة من قاعة القراءة والاطلاع ومصادر معلومات ( كتب _ مجلات _ موسوعات ) ومراكز بحثية ومواد سمعية بصرية وعرض سينمائي ومرسم للفنون التشكيلية وألعاب ذهنية وحركية .

وتعتبر فكرة إنشاء مكتبة خاصة بالناشئة والتي انطلقت حديثاً، استكمالاً للدور الريادي الذي تقوم به مكتبة الملك عبدالعزيز في نشر الثقافة وتوسيع دائرة خدماتها في صناعة المعرفة لهذه الفئة العمرية لربطها بمعامل الثقافة الحقيقية لإتاحة الفرص أمام حاجات الموهوبين وتطويرها وتعزيز روح القيادة والعمل المشترك والخدمة المجتمعية، حيث تسعى مكتبة الملك عبدالعزيز لتسخير كل إمكاناتها لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير ما لديها في سبيل دعم القطاع الثقافي والمعرفي .