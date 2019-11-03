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أمير نجران يشدد على محاسبة المتسببين في تعثر المشاريع

أمير نجران يشدد على محاسبة المتسببين في تعثر المشاريع
http://almnatiq.net/?p=793966
المناطق - نجران

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على محاسبة المقاولين مِن مَن تسببوا في توقف أو تعثر المشاريع دون مبررات نظامية، والتعامل معهم بكل حزم.
ولدى اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على نتائج الجولات الميدانية على المشاريع الخدمية في بعض المراكز، والتي قدمها أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، قال سموه : “المقاول لا يضيع حقه أمام الدولة أبدًا، لكننا في نفس الوقت لن نسمح له أن يفرط أو يتهاون في مصالح وحق مَن سخرت لأجلهم الدولة هذه المشاريع”.
وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على أهمية دعم قطاع المقاولات، خصوصًا الشركات الوطنية، كونها شريك أساس في التنمية، مقابل التعامل بالعدل والحزم مع من لا يقدّر هذا الدعم.
من جهته، بيّن أمين المنطقة أن الأمانة لن تتردد في دعم المقاولين الأكفاء، ولن تتوانى في محاسبة المقصرين، مؤكدًا مواصلة العمل ميدانيًا لمتابعة المشاريع، ومراقبة تنفيذها وفق ما قررت له.

 

 

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