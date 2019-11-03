أوغلو : نشكر قطر على تمويلها العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

المناطق - وكالات

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن الحكومة القطرية هي من قامت بتمويل عملية غزو سوريا وإقامة ما تسميه المنطقة الآمنة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” قال الوزير التركي، خلال لقائه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، في الدوحة، بلّغته تحيات رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان وشكر قطر على تمويلها عملية “نبع السلام”.

ولم تذكر تركيا حجم الأموال التي ضختها قطر لدعم العملية العسكرية التركية التي سعى أردوغان إلى إقناع الحكومات الأميركية والأوروبية بالمشاركة في تمويلها ولم ينجح، والتي تواجه عقبات سياسية بسبب القيود التي فرضت على حركة القوات التركية وموافقة أنقرة على التنسيق مع القيادات العسكرية على الأرض لكل من روسيا وإيران والنظام السوري.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، التقى الوزير تشاويش أوغلو، بنظيره القطري محمد آل ثاني، حيث بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، ويشارك تشاويش أوغلو، في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال.