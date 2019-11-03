صحة حفر الباطن تقدم حملة اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية لأكثر من 1000 مستفيد خلال أسبوعين

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قدم مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية لأكثر من 1,078 مستفيد خلال أسبوعين حيث شملت منسوبي المستشفى والمراجعين

إضافة إلى توزيع المنشورات لتوعيتهم بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والمحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين للحد من انتقال العدوى،

وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بالالتزام بأخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي

وتحرص صحة حفرالباطن على توفير اللقاحات في جميع المستشفيات والمراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية