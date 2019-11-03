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صحة حفر الباطن تقدم حملة اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية لأكثر من 1000 مستفيد خلال أسبوعين

صحة حفر الباطن تقدم حملة اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية لأكثر من 1000 مستفيد خلال أسبوعين

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صحة حفر الباطن تقدم حملة اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية لأكثر من 1000 مستفيد خلال أسبوعين

صحة حفر الباطن تقدم حملة اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية لأكثر من 1000 مستفيد خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=793981
المناطق - حفرالباطن
قدم مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية  لأكثر من 1,078 مستفيد خلال أسبوعين حيث شملت منسوبي المستشفى والمراجعين
إضافة إلى توزيع المنشورات لتوعيتهم بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والمحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين للحد من انتقال العدوى،
وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بالالتزام بأخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي

وتحرص صحة حفرالباطن على توفير اللقاحات في جميع المستشفيات والمراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

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