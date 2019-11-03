تفقّد مساعد مدير جوازات منطقة نجران، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان ، اليوم ،إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة ، وكان في استقباله مدير الإدارة الرائد سعد بن عبدالرحمن القحطاني.
واطلع العقيد العشيوان خلال جولته التفقدية على سير العمل بأقسام الإدارة، وأعمال اللجنة الإدارية، وقسم السفر، وإدارة مكافحة التزوير ، وأجهزة فحص الوثائق، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة البصمة بمكتب استقبال المقبوض عليهم من الجهات الأمنية ، من خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” ، حاثاً العاملين بالإدارة على سرعة إنجاز إجراءات الموقوفين أولا بأول وفق الأنظمة والتعليمات.
مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين
تفقّد مساعد مدير جوازات منطقة نجران، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان ، اليوم ،إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة ، وكان في استقباله مدير الإدارة الرائد سعد بن عبدالرحمن القحطاني.
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