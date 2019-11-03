مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين

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تفقّد مساعد مدير جوازات منطقة نجران، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان ، اليوم ،إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة ، وكان في استقباله مدير الإدارة الرائد سعد بن عبدالرحمن القحطاني.

واطلع العقيد العشيوان خلال جولته التفقدية على سير العمل بأقسام الإدارة، وأعمال اللجنة الإدارية، وقسم السفر، وإدارة مكافحة التزوير ، وأجهزة فحص الوثائق، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة البصمة بمكتب استقبال المقبوض عليهم من الجهات الأمنية ، من خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” ، حاثاً العاملين بالإدارة على سرعة إنجاز إجراءات الموقوفين أولا بأول وفق الأنظمة والتعليمات.