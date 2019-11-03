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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=793993
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور فهد بن عبدالله السماري, وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.
واستعرض الدكتور السماري برامج الأمانة العامة، في تحقيق أهداف الخدمات المشتركات التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة, مؤكداً أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته, كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال والمعززة للهوية الوطنية.
من جانبه رحب سموه بهم في بلدهم الثاني, متمنياً التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين, الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في المملكة.

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