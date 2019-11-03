احدث الأخبار

إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم بمشاركة 60 سائقاً و16 دراجاً
منطقة تبوك
 أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون
منطقة الرياض
 مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين
منطقة نجران
 أمير الرياض يستقبل سفير جهمورية جورجيا لدى المملكة
منطقة الرياض
 جامعة الجوف تعلن عن وظائف بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد للسعوديين والسعوديات
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقدم حملة اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية لأكثر من 1000 مستفيد خلال أسبوعين
المنطقة الشرقية
 أوغلو : نشكر قطر على تمويلها العملية العسكرية التركية في شمال سوريا
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يتفقد مدارس محافظة الوجه ويقف على سير العمل التعليمي والتربوي
منطقة تبوك
 مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يُعيّن تركي الجعويني مديراً عاماً للصندوق
أبرز المواد
 أمير نجران يشدد على محاسبة المتسببين في تعثر المشاريع
منطقة نجران
 القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات imx19
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز توسع دائرة خدماتها في صناعة المعرفة وتطلق مكتبة الناشئة
منطقة الرياض
إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم بمشاركة 60 سائقاً و16 دراجاً

إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم بمشاركة 60 سائقاً و16 دراجاً

منطقة تبوك
أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون

منطقة الرياض
مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين

مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين

منطقة نجران
أمير الرياض يستقبل سفير جهمورية جورجيا لدى المملكة

أمير الرياض يستقبل سفير جهمورية جورجيا لدى المملكة

منطقة الرياض

إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم بمشاركة 60 سائقاً و16 دراجاً

إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم بمشاركة 60 سائقاً و16 دراجاً
http://almnatiq.net/?p=793996
المناطق - تبوك
أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن ُسلطان العبد الله الفيصل عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في رالي العلا نيوم الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية والذي سيقام من الفترة 5 ولغاية 9 “نوفمبر” الجاري حيث ضمت القائمة مشاركة 60 سائقًاً في فئة السيارات وشاحنة واحدة و 16 دّراجة نارية .
وتضمنت قائمة المشاركين في الرالي أسماء بارزة من السعودية والعرب والأجانب أهمهم السائقان السعوديان يزيد بن ُمحمد الراجحي وياسر بن سعيدان والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي والإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم للفورمولا مرتين الذي قرر خوض ُمنافسات الراليات الصحراوية ضمن برنامجه الُمتنّوع في رياضة السيارات.
كما سيُشارك 16 دراجا سيتنافسون على لقب فئة الدراجات النارية الإعتيادية وُرباعية العجلات “كوادز” أبرزهم السعودي عبدالمجيد الخليفي ومشعل الغُنيم وأيضا البريطاني أنطوني كينغ الذي لم يتمكن من المشاركة في الجولة السابقة رالي القصيم.
أما في فئة الشاحنات فلن يُشارك بها سوى سائق واحد السعودي إبراهيم المهنّا الفائز بلقب رالي حائل الدولي في فئتة 2014، بشاحنة مرسيدس يُعاونه الملاح الإماراتي علي حسن ُعبيد والمساِعدان أسامة السند ورائد أبوذيب إذ ينوي المهنا المشاركة في داكار 2020 في هذه الفئة الفريدة من نوعها بالنسبة للراليات العربية.
وستبدأ المنافسات في رالي العلا نيوم من 4 مراحل ما بين مدينة العُلا التاريخية ومنطقة نيوم وذلك يوم الثلاثاء المقبل 5 “نوفمبر” مع مرحلة أولى طولها 212 كيلومترا في العلا يليها أيضاً في العلا مرحلة ثانية يوم الأربعاء طولها 212 كيلومترا  ومرحلة ثالثة يوم الخميس مروراً بقرية “أبو القزاز” وهي مرحلة الإنتقال من العلا الى نيوم بطول 231 كيلومترا وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومترا يوم السبت 9 “نوفمبر” الجاري .
ويقام رالي العُلا نيوم بتنظيم الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقا السائق السعودي عبدالله با خشب وبدعم من الهيئة العامة للرياضة وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة” أم بي سي “الإعلامية و” العربية “للإعلانات الخارجية والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق .
ويُعتبر رالي العلا نيوم الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية حيث يتبقى بعدها جولتان تُقام الرابعة ما بين 27 و 30 “نوفمبر” والخامسة ما بين 12 و 14 “ديسمبر”.

روابط ذات صلة

مدير تعليم تبوك يتفقد مدارس محافظة الوجه ويقف على سير العمل التعليمي والتربوي

مدير تعليم تبوك يتفقد مدارس محافظة الوجه ويقف على سير العمل التعليمي والتربوي
محافظ الوجه يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

محافظ الوجه يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك
جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”

جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*