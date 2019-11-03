احدث الأخبار

شبلان من أفراد كشافة الزلفي يلفتان أنظار المشاركين في زراعة منتزه السعيدانية
منطقة الرياض
 إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم بمشاركة 60 سائقاً و16 دراجاً
منطقة تبوك
 أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون
منطقة الرياض
 مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين
منطقة نجران
 أمير الرياض يستقبل سفير جهمورية جورجيا لدى المملكة
منطقة الرياض
 جامعة الجوف تعلن عن وظائف بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد للسعوديين والسعوديات
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقدم حملة اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية لأكثر من 1000 مستفيد خلال أسبوعين
المنطقة الشرقية
 أوغلو : نشكر قطر على تمويلها العملية العسكرية التركية في شمال سوريا
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يتفقد مدارس محافظة الوجه ويقف على سير العمل التعليمي والتربوي
منطقة تبوك
 مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يُعيّن تركي الجعويني مديراً عاماً للصندوق
أبرز المواد
 أمير نجران يشدد على محاسبة المتسببين في تعثر المشاريع
منطقة نجران
 القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات imx19
أبرز المواد
شبلان من أفراد كشافة الزلفي يلفتان أنظار المشاركين في زراعة منتزه السعيدانية

شبلان من أفراد كشافة الزلفي يلفتان أنظار المشاركين في زراعة منتزه السعيدانية

منطقة الرياض
إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم بمشاركة 60 سائقاً و16 دراجاً

إغلاق باب التسجيل في رالي العُلا نيوم بمشاركة 60 سائقاً و16 دراجاً

منطقة تبوك
أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون

منطقة الرياض
مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين

مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين

منطقة نجران

شبلان من أفراد كشافة الزلفي يلفتان أنظار المشاركين في زراعة منتزه السعيدانية

شبلان من أفراد كشافة الزلفي يلفتان أنظار المشاركين في زراعة منتزه السعيدانية
http://almnatiq.net/?p=793999
الزلفي - مبارك الدوسري

لفت الشبلان خالد عبدالعزيز الغنام ، والوليد بن خالد الملحم ، أنظار المشاركين في مرحلة استكمال مهرجان الأرطى الأول والثاني ” المرحلة الثالثة ”  في متنزه السعيدانية  بالزلفي، والذي تقوم عليه جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة ، حيث قاموا بالمساهمة مع رواد الكشافة  في غرس شجر الأرطى ونثر البذور الرعوية يوم الجمعة الماضية .

وعلق على ذلك الأمر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، وأحد الشخصيات الوطنية الملهمة والمهتمة بالشأن البيئي في تغريدة مثبتة على حسابها في تويتر  بقوله : ” ما أجمل أن يجتمع الرواد والبراعم في غرس شجرة ، ليزرعو القيم قبل الشجر ” ، والتي وجدت صدى من المتابعين وشهدت تعليقات حيث علق رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم وادي الدواسر غانم الغانم بأن ذلك يأتي ضمن التعلم بالممارسة وهي أحد مفردات الطريقة الكشفية ، وعلق مفوض الإعلام بجمعية الكشافة عبدالله المنصور بقوله أن تلك هي القدوة الحقيقية وهنا تكون تربية النشء ، وأن هذا يؤكد اسلوب القدوة الحسنة مع الصغير قبل الكبير ، واشار مفوض الاعلام بجمعية الكشافة سالم آل مهنا الى أن الرائد الكشفي والشبل جاؤا لهدف واحد هو المحافظة على البيئة ، وأكد مدير مكتب رواد كشافة المجمعة علي العلي ، أنهم بحاجة الى برامج تجمع الرواد والبراعم والاشبال  لغرس مثل هذه القيم بين البراعم والاشبال،  وذكر مبارك الدوسري قول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ماكان عوده أبوه ، وعلق الاكاديمي الدكتور ابراهيم المقحم أن تلك صورة تعكس الثقافة البيئية من جيل الى جيل ، وقال الناشط الاجتماعي حسان الطريقي أن تلك صور جميلة تحث على بذر الخير في نفوس البراعم .

من جهته علق مدير مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة الزلفي فهد بن سليمان الفهيد على الموضوع بقوله : أنه حتى يؤدي القدوة دوره الصحيح في التعامل مع البيئة باعتبار الحفاظ على البيئة سمة من سمات التحضر التي يجب أن نتحلى بها جميعًا، كون البيئة هي العنصر الأساسي الذي نعيش فيه، والتعامل معها بشكل صحيح يضمن لنا العيش فيها بشكل أفضل. يجب أن يتولى القدوة دور رئيسي في التوعية بخطورة الإهمال في التعامل مع البيئة وخطورة الممارسات الخاطئة التي يتبعها الإنسان والتي تضر البيئة ، وبالتالي فإن أقرب الناس لنكون لهم قدوة هم أبنائنا ومن ثم تتسع الخارطة لتشمل مجموعة أكبر حتى تصل الى المجتمع بأكمله .

روابط ذات صلة

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون
أمير الرياض يستقبل سفير جهمورية جورجيا لدى المملكة

أمير الرياض يستقبل سفير جهمورية جورجيا لدى المملكة
مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يُعيّن تركي الجعويني مديراً عاماً للصندوق

مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يُعيّن تركي الجعويني مديراً عاماً للصندوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*