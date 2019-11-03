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القيادة تهنئ رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
http://almnatiq.net/?p=794008
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وقال سمو ولي العهد: “يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق”.

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