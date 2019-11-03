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آل الشيخ يستقبل وزير التعليم الماليزي

آل الشيخ يستقبل وزير التعليم الماليزي
http://almnatiq.net/?p=794014
المناطق _ الرياض

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم, معالي وزير التعليم الماليزي مازلي مالك، والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين المملكة وماليزيا، ومجالات التعاون في البحوث ذات الاهتمام المشترك بين الجامعات السعودية والماليزية، إلى جانب التعاون في المجالات العلمية والتعليمية، والمنح الدراسية، والدورات التدريبية لمنسوبي التعليم في المملكة.
حضر اللقاء من الجانب الماليزي الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد ارحام كمال هشام، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور الدكتور قمرول نعيم محمد فضلي، والسكرتير الخاص لمعالي وزير التعليم الماليزي نور سليمان بن ذو الكفل، والمسؤول الخاص لدى معالي نائب وزير الخارجية الماليزي أحمد إبزاد بن خالد.
ومن الجانب السعودي وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الخريف، ووكيل وزارة التعليم للبعثات الدكتورة لينا الطعيمي، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة تهاني البيز، والمشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، والمشرف العام على الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العام على العلاقات العامة صالح الثبيتي.

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