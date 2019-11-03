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الميموني ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشربي

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الميموني ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشربي

الميموني ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشربي
http://almnatiq.net/?p=794020
الطائف _ عادل الزهراني

نقل معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله  وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز  وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز
لذوي شهيد الواجب عدنان بن عبيد الشربي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.
سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى
عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يديم الأمن والأمن والرخاء واستقراره.

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