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الدكتور القناوي : نظام الجامعات الجديد سينقل الجامعات السعودية إلى للعالمية

الدكتور القناوي : نظام الجامعات الجديد سينقل الجامعات السعودية إلى للعالمية
http://almnatiq.net/?p=794023
المناطق _ الرياض

رفع معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، مثمناً هذه الموافقة الكريمة التي ستسهم في نقل الجامعات السعودية إلى آفاق أكاديمية وإدارية أرحب وأوسع، لتحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطبيق مبادئ الخصخصة وتحقيق التنمية المستدامة لإدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي.
وأكد معاليه في تصريح صحفي أن نظام الجامعات الجديد سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، عاداً هذه الخطوة المباركة نقطة التحول الوطني التي ستحقق إصلاح تعليمي شامل وتحديث عصري للنظام ولوائحه وهياكله التنظيمية وإستراتيجياته التعليمية، لتواكب المرحلة القادمة التي تتطلب مخرجات تعليمية متميزة لسد وظائف المستقبل وتلبي احتياجات سوق العمل الحديثة وتستهدف رفع كفاءة الإنتاج.
ونوه القناوي بالجهود الكبيرة التي بذلها معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لإنجاز هذا النظام لحين صدوره، وعلى ما يقدمه من دعم للجامعات السعودية كافة ومنها جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، داعياً المولى أن يحقق نظام الجامعات الجديد رؤية حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – وأهداف قطاع التعليم العالي في مواكبة النهضة التعليمية لتوافق النهضة الشاملة في وطننا الغالي.

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