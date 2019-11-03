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مستشفى عسير المركزي يجري بنجاح أول عملية نوعية عالية الدقة لتغيير مسار الدم داخل الدماغ

مستشفى عسير المركزي يجري بنجاح أول عملية نوعية عالية الدقة لتغيير مسار الدم داخل الدماغ

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تمت عبر فريق عمل متكامل ومتخصص..

مستشفى عسير المركزي يجري بنجاح أول عملية نوعية عالية الدقة لتغيير مسار الدم داخل الدماغ

مستشفى عسير المركزي يجري بنجاح أول عملية نوعية عالية الدقة لتغيير مسار الدم داخل الدماغ
http://almnatiq.net/?p=794026
المناطق _ عسير

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي عملية نوعية ودقيقة هي الأولى من نوعها بالمنطقة ، وذلك لتغيير مسار الدم داخل الدماغ  باستخدام القسطرة العصبية الدماغية وزرع دعامة عصبية خاصة وذلك لمريضة كانت في حالة صحية خطيرة .

وفي التفاصيل أوضحت صحة عسير أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للدماغ  أظهرت وجود كيس ووعاء دموي متمدد في جدار إحدى الشرايين الرئيسية المغذية للشق الأيمن للدماغ ويشكل خطورة عالية بسبب تهتك الجدار الداخلي للشريان وإحتمالية
” انفجاره ” في أي لحظة مما  قد يؤدي للوفاة – لا قدر الله- .

حيث قام الفريق الطبي باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة و إغلاق الكيس الدموي وزرع الدعامة العصبية الخاصة بنجاح ، وقد غادرت المريضة من المستشفى خلال يومين بصحة جيدة – ولله الحمد –  .

وقد تم إجراء العملية من قبل الفريق الطبي المكون من الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك خالد إستشاري أمراض المخ والأعصاب والجلطات الدماغية وجراحة الأوعية الدموية العصبية التداخلية الدكتور سعيد آل قانع ، و الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك خالد إستشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية  الدكتور ابراهيم النعمي.

بدوره أكد الدكتور سعيد آل قانع أن مثل هذا النوع من العمليات الدقيقة يتم إجراؤه في مراكز متخصصة ومتقدمة وبوجود كادر طبي متخصص كما أوضح بأنه تم توفير الدعامة الطبية العصبية الخاصة بشكل سريع وذلك بدعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية  بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ومتابعة المساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور.

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