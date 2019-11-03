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سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد
http://almnatiq.net/?p=794029
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بمكتبه بالإمارة اليوم ، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل , ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.
ورحب سموه ، خلال الاستقبال، بوكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة الإرشاد، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة.
ونوّه الأمير محمد بن ناصر بجهود الدولة في الاهتمام والعناية برعاية المساجد والجوامع وترميمها وصيانتها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – التي جعلت رعاية وخدمة بيوت الله في مقدمة اهتماماتها ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.
وأثنى سموّه، على جهود فرع الوزارة بالمنطقة ، وأهمية الدور المناط بالفرع والخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات الدعوية من خلال متابعته لجميع البرامج الدعوية التي يقدمها أئمة وخطباء المساجد والدعاة بالمنطقة بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني والأمني لدى المواطن والمقيم وكل ما يهمه من أمور دينه ودنياه ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية ومنسوبي الفرع والتعاون مع مختلف الجهات والحكومية والخدمية بالمنطقة لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع .
من جانبه عبر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الدعوة والإرشاد عن سروره بزيارة سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع منسوبي الفرع بعونه وتوفيقه.

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