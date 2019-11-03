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الهلال يتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=794036
المناطق _ الرياض

تأهل فريق الهلال إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على عرعر بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن دور الـ64 من المسابقة .
وأنهى الهلال الشوط الأول بهدف سجله عادل هماني مدافع عرعر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني سجل محمد الشلهوب الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو الثالث في الدقيقة 81، وقبل نهاية المباراة أضاف هتان باهبري الهدف الرابع، بعدها سجل لاعب عرعر قهران العنزي الهدف الوحيد .

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