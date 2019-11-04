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أبرز المواد

توضيح مهم من “التعليم العالي” بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب

توضيح مهم من “التعليم العالي” بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب
http://almnatiq.net/?p=794042
المناطق _ الرياض

أكد دكتور محمد الصالح، أمين عام اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، على أن النظام الجديد للجامعات لا يعني إطلاقا توقف مكافآت الطلاب والطالبات أو فرض رسوم على التعليم العالي بالجامعات.

وشدد “الصالح” في لقائه ببرنامج “تم” المذاع عبر قناة “SBC” مساء اليوم الأحد على أن مكافآت الطلاب والحديث عن فرض رسوم لا علاقة لها بالنظام الجديد للجامعات أبدا.

وأوضح أن الأمور المالية للجامعات لها قرارات مستقلة عن النظام التعليمي، مسشتهدا بأن نظام مجلس التعليم العالي الصادر عام 1414 هـ والفعال حتى الآن لم يتطرق على الإطلاق للمكافآت ولا الرسوم، مستبعدا إمكانية حصول الجامعات على استقلالية تامة تمكنها من حجب مكافآت أو فرض رسوم على الطلاب الجامعيين.

 

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