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فيديو : ماذا قال أمير منطقة المدينة المنورة عن معالي الشيخ عبدالله البليهد

فيديو : ماذا قال أمير منطقة المدينة المنورة عن معالي الشيخ عبدالله البليهد
http://almnatiq.net/?p=794045
أظهر مقطع فيديو حديث عفوي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير ‎الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وإبنه الأمير فهد أثناء السلام على معالي الشيخ عبدالله البليهد وكيل إمارة منطقة الرياض السابق.

حيث تحدث الأمير مع ابنه بعد السلام على “البليهد” قائلا: هذا الرجل عمل مع جدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله لأكثر من ٤٠عام .

الجدير بالذكر أن معالي الشيخ عبدالله البليهد عمل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إمارة منطقة الرياض لأكثر من أربعة عقود كان  خلالها مخلصاً في عمله لدينه وولاة أمره ووطنه.

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