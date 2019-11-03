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فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك يعلن عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود

فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك يعلن عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود

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فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك يعلن عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود

فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك يعلن عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود
http://almnatiq.net/?p=794058
المناطق _ تبوك
أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عن توفر عدد من الوظائف بمسمى إمام ومؤذن وذلك بنظام العقود في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.
وحدد الفرع عدداً من الضوابط الواجب توفرها بالمتقدم ومنها ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وأن يكون سعودي الجنسية ويحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم ويحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الثانوية مع اجتياز اختبار لجنة التقييم وأن يكون متفرغاً للعمل.
وأهاب فرع الوزارة بمن يجد في نفسه القدرة والأهلية سرعة التقدم لإدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك أو بالإدارات التابعة لها في محافظات المنطقة وذلك حتى يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول الحالي.

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