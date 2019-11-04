الدوري الفرنسي.. ريمس يخسر أمام نيس بهدفين نظيفين

المناطق - وكالات

خسر فريق ريمس أمام مضيفه فريق نيس بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أليانز رفييرا في مدينة نيس جنوب فرنسا، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، حل ريمس في المركز السابع برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن خصمه فريق نيس في المركز الثالث عشر .