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تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي

تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي

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تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي

تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي
http://almnatiq.net/?p=794076
المناطق - الرياض

حقق فريق تونديلا الفوز على نظيره سبورتنج لشبونة بهدف دون رد اليوم في المرحلة العاشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم التي شهدت اليوم أيضا فوز جل فيسنتي على ماريتيمو 2 – 0.
ورفع تونديلا رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع فيما تجمد رصيد سبورتنج لشبونة عند 17 نقطة في المركز الرابع علما بأنه مني بالهزيمة اليوم بعد ثلاثة انتصارات متتالية في البطولة ، ورفع جل فيسنتي رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني عشر ، فيما تجمد رصيد ماريتيمو عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

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