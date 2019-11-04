احدث الأخبار

وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود المملكة في توحيد الصف اليمني
أبرز المواد
 مئات المتظاهرين العراقيين يطوقون قنصلية إيران في كربلاء.. ويرفعون علم العراق
أبرز المواد
 تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي
أبرز المواد
 مقتل مدنيين بألغام ورصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي.. ريمس يخسر أمام نيس بهدفين نظيفين
أبرز المواد
 لبنان.. المحتجون يدعون إلى إضراب عام ويقطعون الطرقات
أبرز المواد
 لأول مرة.. علماء يكشفون “فضلات الدماغ” أثناء النوم
أبرز المواد
 أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها
أبرز المواد
 مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي
أبرز المواد
 إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق
أبرز المواد
 التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر
أبرز المواد
 فيديو .. “فضيحة” في قمرة طائرة روسية وتحقيق عاجل من الشركة المسيِّرة
أبرز المواد
وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود المملكة في توحيد الصف اليمني

وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود المملكة في توحيد الصف اليمني

أبرز المواد
مئات المتظاهرين العراقيين يطوقون قنصلية إيران في كربلاء.. ويرفعون علم العراق

مئات المتظاهرين العراقيين يطوقون قنصلية إيران في كربلاء.. ويرفعون علم العراق

أبرز المواد
تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي

تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي

أبرز المواد
مقتل مدنيين بألغام ورصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة

مقتل مدنيين بألغام ورصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة

أبرز المواد

وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود المملكة في توحيد الصف اليمني

وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود المملكة في توحيد الصف اليمني
http://almnatiq.net/?p=794082
المناطق - وكالات

أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الميسري قال خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب: ” إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها”.
وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.

روابط ذات صلة

مئات المتظاهرين العراقيين يطوقون قنصلية إيران في كربلاء.. ويرفعون علم العراق

مئات المتظاهرين العراقيين يطوقون قنصلية إيران في كربلاء.. ويرفعون علم العراق
تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي

تونديلا يفوز على سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي
مقتل مدنيين بألغام ورصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة

مقتل مدنيين بألغام ورصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*