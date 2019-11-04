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ترامب يطالب بكشف هوية “مسرب المكالمة” التي قد تؤدي لعزله

ترامب يطالب بكشف هوية “مسرب المكالمة” التي قد تؤدي لعزله
http://almnatiq.net/?p=794085
المناطق - وكالات

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

وجاء طلب ترامب في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، مهاجمين مصداقيته.

وكان ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب: “لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه”.

وأضاف أن “وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديموقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا النقاب عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل”.

ويتم التحقيق حاليا فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية بايدن وابنه هانتر.

وقال مارك زيد، محامي الشخص الذي أبلغ بالقضية، على تويتر الأحد، إن موكله قدم عرضاً مباشراً للمشرعين الجمهوريين للإجابة على أسئلتهم كتابياً.

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