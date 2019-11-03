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وكيل إمارة الجوف يفتتح برنامج المسؤولية الإدارية

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وكيل إمارة الجوف يفتتح برنامج المسؤولية الإدارية

وكيل إمارة الجوف يفتتح برنامج المسؤولية الإدارية
http://almnatiq.net/?p=794087
المناطق - الجوف

افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان اليوم, برنامج “المسؤولية الإدارية”, الذي تنفذه الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالإمارة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ويستمر لثلاثة أيام.

ويهدف هذا البرنامج لتنمية مهارات المتدربين على تطبيق أحكام المسؤولية الإدارية بكفاءة وفاعلية، ويستهدف قيادات الإمارة والصف الثاني بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة.
وحث وكيل الإمارة الموظفين على بذل المزيد لتنمية المهارات العلمية والإدارية للموظفين والاستفادة من مثل هذه البرامج الهادفة التي تسعى من خلالها الإمارة لتنمية مهارات موظفيها وعلى رأسهم القيادات الإدارية .

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