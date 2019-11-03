أمانة عسير تنجز 90% من مشروع ممشى المطار بأبها

المناطق - عسير

في إطار المشاريع التطويرية لأمانة منطقة عسير استطاعت امانة منطقة عسير ممثلة في “وكالة التعمير و المشاريع” الانتهاء من مشروع ممشى المطار بمدينة ابها والذي يعتبر من المشاريع الهامة ، والجاذبة لزوار منطقة عسير لكونه احد أهم معالمها السياحية ، و مظهراً حضارياً متميزاً يتماشى مع التوجهات الجديدة ، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع الى 90% بطول 1450م .

أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا أن تطوير المواقع السياحية ، و تنفيذ حدائق الأحياء والمخططات وصلت الى نسبة 25% .

فيما بلغت قيمة عقد تلك المشروعات أكثر من 13 مليون ريال ، لافتا إلى أن الهدف من هذه المشروعات إنشاء عدد من الحدائق و المتنزهات و زيادة المسطحات الخضراء و التي ستخدم الاحياء .

و في ختام تصريحه قال الحميدي أن مشاريع تطوير المواقع السياحية تقع ضمن الأهداف التي تعمل الأمانة على تحقيقها وتطويرها بشكل مستمر وذلك بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير التي تدعو الى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة ، وبناء مجتمع ينعم افراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم ، واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن ، والمقيم في الأنشطة والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة ، و مكانة المدن السعودية وفق تطلعات وزارة الشؤون البلدية و القروية .