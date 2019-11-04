الأرصاد: هطول امطار رعدية بالشرقية وجازان وعسير

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية وجازان وعسير والباحة

فيما تنشط الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

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