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«الإسكان»: تحول القروض القائمة إلى تمويل مدعوم

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«الإسكان»: تحول القروض القائمة إلى تمويل مدعوم
ماجد الحقيل
http://almnatiq.net/?p=794104
المناطق_الرياض

تلقى عدد كبير من المواطنين رسالة نصية باسم وزير الإسكان الحقيل عبر الهاتف الجوال، متضمنة «ما نسيناك..ابشرك بدعم قرضك العقاري القائم، أرجو التواصل مع زملائي على الرقم 199090»

وتناقل مغردون عبر حساباتهم في «تويتر» مقطع فيديو لأحد المستفيدين من القرض العقاري القائم، أكد فيه تلقيه رسالة نصية باسم الوزير ماجد الحقيل، معبراً عن سعادته الغامرة بالموافقة على قرضه القائم، إذ إنه يعمل على بناء منزل العمر، وقد حصل على قرض عقاري كبير، مقدماً شكره للوزير الحقيل

وتعد مبادرة «تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم» إحدى مبادرات الإسكان التي يستفيد منها المواطنون المسجلون في قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية أو الوزارة، والحاصلون على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل الخاصة، ومازالوا مستمرين في عملية السداد، الأمر الذي يساهم في تخفيض الأقساط الشهرية على المستفيدين عن طريق تحمل أرباح التمويل العقاري من الجهة الممولة

يشار إلى أن وزير الإسكان ماجد الحقيل زف البشرى إلى المواطنين الذين تملكوا منازلهم عن طريق البنوك في السنوات الماضية بتمكينهم من الاستفادة من الدعم السكني عن طريق مبادرة «القرض العقاري القائم»

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