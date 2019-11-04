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689.5 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية خلال أسبوع

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689.5 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية خلال أسبوع

689.5 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=794105
المناطق_الرياض

بلغ صافي مشتريات الأجانب بجميع فئاتهم في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، نحو 689.5 مليون ريال، وذلك عبر مشتريات بلغت 1.711 مليار ريال، مقابل مبيعات وصلت إلى 1.02 مليار ريال

فيما بلغ صافي مشتريات الأجنبي المؤهل نحو 731.09 مليون ريال، لترتفع صافي مشتريات الأجنبي المؤهل إلى نحو 4.43 مليار ريال خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي

وكان إجمالي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال الأسبوع الماضي قد بلغت نحو 1.55 مليار ريال، فيما بلغت المبيعات نحو 819.8 مليون ريال

وبحسب رصد لصحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات “تداول”، ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في سوق الأسهم إلى نحو 9.04 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 8.95 في المائة في الأسبوع السابق له

وبذلك تبلغ قيمة ملكيتهم نحو 164.39 مليار ريال، فيما بلغت نسبة ملكية الأجنبي المؤهل نحو 5.79 في المائة بقيمة 105.2 مليار ريال. وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على اتفاقيات المبادلة فقط

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين فوتسي راسل ، و إس آند بي داو جونز للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019. وبناء على ما أعلنته فوتسي راسل ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية

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