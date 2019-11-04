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مرور “الرياض” يعلق على مقطع متداول بشأن ممارسة بعض الشبان التفحيط بالدائري الغربي

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مرور “الرياض” يعلق على مقطع متداول بشأن ممارسة بعض الشبان التفحيط بالدائري الغربي

مرور “الرياض” يعلق على مقطع متداول بشأن ممارسة بعض الشبان التفحيط بالدائري الغربي
http://almnatiq.net/?p=794106

كشفت الإدارة العامة للمرور بالرياض، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن ممارسة بعض الشبان للتفحيط بالدائري الغربي.
وقالت الإدارة، أن ما تم تداوله بشأن مقطع ممارسة عدد من السيارات للتفحيط على طريق الملك خالد بالرياض غير صحيح.
وأوضحت أن المقطع قديم وتم تصويره قبل 3 سنوات. مشيرة إلى أنه تم حينها ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.

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