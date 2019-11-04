احدث الأخبار

ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”
أبرز المواد
 قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية
أبرز المواد
 حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا
أبرز المواد
 أرامكو.. 100 سهم مجاناً لكل مكتتب.. و «المستثمرون» يشمل المطلقات والأرامل
أبرز المواد
 ورشة قدمتها «حكايا مسك» لدعم إبداعات الشباب1250
أبرز المواد
 مرور “الرياض” يعلق على مقطع متداول بشأن ممارسة بعض الشبان التفحيط بالدائري الغربي
أبرز المواد
 689.5 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية خلال أسبوع
أبرز المواد
 جولات تفتيشية بالمنشآت الحكومية للتعريف بنظام مكافحة التدخين
أبرز المواد
 “طقس العرب” يكشف عن الأجواء غير المستقرة التي تضرب شبه الجزيرة العربية خلال الشهر الحالي
أبرز المواد
 «الإسكان»: تحول القروض القائمة إلى تمويل مدعوم
أبرز المواد
 مقتل مدنيين وجرح آخرين بألغام ورصاص الحوثي الإرهابي في الحديدة
أبرز المواد
ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”

ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”

أبرز المواد
قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

أبرز المواد
أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية

أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية

أبرز المواد
حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا

حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا

أبرز المواد

حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا

حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا
http://almnatiq.net/?p=794107
المناطق_متابعات

أعلنت شركتا انستجرام وفيسبوك حربا جديدة على المحتوى الموحي جنسيا ، وبدأتا حملة بـ الرموز التعبيرية ، وفق ما ذكر موقع فوكس نيوز الأميركي

وفي يوليو الماضي، حدث الموقعان الاجتماعيان المعايير ، التي يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بـ التعبير الجنسي المسموح استخدامه

وأوضح فوكس نيوز أن فيسبوك وإنستغرام أقرا بأن الرموز التعبيرية مثل الباذنجان أو الخوخ يمكن اعتبارها موحية جنسيا

وتابع أن استخدام هذا النوع من الرموز التعبيرية بشكل متكرر قد يؤدي إلى وضع علامة على حساب المستخدم أو حظره

وتمنع معايير الاستخدام، المنشورة على موقع فيسبوك، استخدام العناصر الموحية التي لها علاقة بالعري والجنس والمحادثات الخاصة بهذا الشأن

من جهته، صرح إنستغرام لـ نيويورك بوست قائلا ستتم إزالة أي محتوى يضم رموزا تعبيرية أو صورا أو محادثات جنسية.. نحن لا نخوض الحرب ضد الرموز التعبيرية فحسب

روابط ذات صلة

ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”

ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”
قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية
أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية

أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*