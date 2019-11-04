جولات تفتيشية بالمنشآت الحكومية للتعريف بنظام مكافحة التدخين

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بالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة قامت أمانه اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ و بعمل جولات على المنشآت الحكومية للتعريف بنظام مكافحة التدخين داخل المنشآت بمحافظة العرضية

وشملت الجولة والتي ضمت مدير برنامج مكافحة التبغ الاستاذ أحمد الغانمي ، ومدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي وطبيب عيادة الإقلاع عن التدخين الدكتور جمال الشبراوي كلاً من مقر محافظة العرضية و مقر سجون المحافظة ومستشفى نمره العام وذلك لأجل التعريف بنظام اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم بمنع التدخين داخل المنشآت الحكومية

وشملت الجولة تقديم طبيب عيادة مكافحة التدخين بالمنطقة و طبيب السجن ندوه توعوية لمنسوبي الجهات التي تمت زيارتها ، وعلاج نزلاء سجن العرضية الراغبين في الإقلاع عن التدخين