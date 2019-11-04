أرامكو.. 100 سهم مجاناً لكل مكتتب.. و «المستثمرون» يشمل المطلقات والأرامل

أكدت أرامكو أمس أن هناك نظام حوافز للأفراد المشاركين في الاكتتاب العام. وذكرت أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على أسهم مجانية، بما في ذلك السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمراً للأسهم المجانية. ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال 180 يوماً من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية، الحصول على سهم واحد في مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني. وذكرت أرامكو أمس أن المستثمرين الأفراد هي شريحة تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة، أو الأرملة التي لها أولاد قُصَّر من زوج غير سعودي، إذ يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة، وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة