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قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية
http://almnatiq.net/?p=794132
المناطق_وكالات

أعلنت قوى إعلان الحرّية والتغيير ، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأحد أن لا تحفّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني في نيسان/إبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضدّه، التُهم التي وجّهتها له تلك المحكمة

وقال القيادي في قوى الحرّية والتغيير ابراهيم الشيخ لصحافيّين قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز

واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 نيسان/إبريل الماضي

ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل

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