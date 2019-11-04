احدث الأخبار

الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي
أبرز المواد
 الجوازات : 100 ألف وسجن 6 أشهر والترحيل عقوبة تشغيل العمالة المخالفة
أبرز المواد
 6 فوائد مذهلة لتناول الماء الدافئ مع الليمون صباحًا
أبرز المواد
 تنبيه لأهالي الباحة.. سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية
أبرز المواد
 ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”
أبرز المواد
 قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية
أبرز المواد
 حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا
أبرز المواد
 أرامكو.. 100 سهم مجاناً لكل مكتتب.. و «المستثمرون» يشمل المطلقات والأرامل
أبرز المواد
 ورشة قدمتها «حكايا مسك» لدعم إبداعات الشباب1250
أبرز المواد
 مرور “الرياض” يعلق على مقطع متداول بشأن ممارسة بعض الشبان التفحيط بالدائري الغربي
أبرز المواد
 689.5 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية خلال أسبوع
أبرز المواد
الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي

الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي

أبرز المواد
الجوازات : 100 ألف وسجن 6 أشهر والترحيل عقوبة تشغيل العمالة المخالفة

الجوازات : 100 ألف وسجن 6 أشهر والترحيل عقوبة تشغيل العمالة المخالفة

أبرز المواد
6 فوائد مذهلة لتناول الماء الدافئ مع الليمون صباحًا

6 فوائد مذهلة لتناول الماء الدافئ مع الليمون صباحًا

أبرز المواد
تنبيه لأهالي الباحة.. سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية

تنبيه لأهالي الباحة.. سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية

أبرز المواد

تنبيه لأهالي الباحة.. سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية

تنبيه لأهالي الباحة.. سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية
http://almnatiq.net/?p=794133
المناطق_الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة، المندق، بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول

روابط ذات صلة

الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي

الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي
الجوازات : 100 ألف وسجن 6 أشهر والترحيل عقوبة تشغيل العمالة المخالفة

الجوازات : 100 ألف وسجن 6 أشهر والترحيل عقوبة تشغيل العمالة المخالفة
6 فوائد مذهلة لتناول الماء الدافئ مع الليمون صباحًا

6 فوائد مذهلة لتناول الماء الدافئ مع الليمون صباحًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*