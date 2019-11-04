احدث الأخبار

ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”
أبرز المواد
 قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية
أبرز المواد
 حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا
أبرز المواد
 أرامكو.. 100 سهم مجاناً لكل مكتتب.. و «المستثمرون» يشمل المطلقات والأرامل
أبرز المواد
 ورشة قدمتها «حكايا مسك» لدعم إبداعات الشباب1250
أبرز المواد
 مرور “الرياض” يعلق على مقطع متداول بشأن ممارسة بعض الشبان التفحيط بالدائري الغربي
أبرز المواد
 689.5 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية خلال أسبوع
أبرز المواد
 جولات تفتيشية بالمنشآت الحكومية للتعريف بنظام مكافحة التدخين
أبرز المواد
 “طقس العرب” يكشف عن الأجواء غير المستقرة التي تضرب شبه الجزيرة العربية خلال الشهر الحالي
أبرز المواد
 «الإسكان»: تحول القروض القائمة إلى تمويل مدعوم
أبرز المواد
 مقتل مدنيين وجرح آخرين بألغام ورصاص الحوثي الإرهابي في الحديدة
أبرز المواد
ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”

ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”

أبرز المواد
قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

أبرز المواد
أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية

أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية

أبرز المواد
حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا

حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا

أبرز المواد

ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”

ترامب يبحث عن “مسرب المعلومات”
http://almnatiq.net/?p=794140
المناطق_وكالات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله

وكتب ترامب في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأحد: “لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه”

وأضاف: “وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديمقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل”

ويأتي طلب ترامب وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنصار ترامب، للكشف عن هوية ذلك الشخص، ويهاجمون مصداقيته

وكان ذلك الشخص، الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من قدم بلاغا (شكوى) أثار فيه مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي جو بايدن، هانتر بايدن الذي له مصالح اقتصادية في أوكرانيا

لكن مجموعة من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين ومسؤولين في الأمن القومي أكدت فحوى الشكوى، وهي محاولة واضحة للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصوم الرئيس الديمقراطيين

ويجري التحقيق فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا، بهدف دفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية بايدن وابنه هانتر

روابط ذات صلة

قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية
أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية

أرامكو السعودية تجيب عن أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب العام بالسوق المالية السعودية
حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا

حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى الموحي جنسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*