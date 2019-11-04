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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=794156
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.

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