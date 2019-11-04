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وصية غريبة لعجوز مُدمنة للشاي!
http://almnatiq.net/?p=794167
المناطق_الرياض

أحببت امرأة شرب الشاي لدرجة أنها رتبت للحظتها الأخيرة بأن تكون في تابوت مزين مثل علبة من أكياس الشاي، وأوصت ابنتها بهذه التعليمات الغريبة قبل وفاتها، فقد كانت تشرب ما يزيد عن 40 كوبا من الشاي يوميًا.

مدمنة شاي
ووفقًا لصحيفة مترو، فقد أخبرت امرأة بريطانية تدعى «تينا واتسون» مدمنة على الشاي ابنتها بأنها لا تريد التابوت الخشبي العادي أو النعش، وبدلًا من ذلك صرخت “أريد أن أدفن في تابوت يشبه صندوقًا ضخمًا من أكياس الشاي”.

تابوت مثل علبة الشاي
وبالفعل تحققت أمنيتها، حيث تفاجأ الحضور خلال الجنازة بتابوت يشبه علبة الشاي وقد وضعت فيه العجوز التي أدمنت حب الشاي طوال حياتها.

وتوفيت الأم تينا عن عمر يناهز 73 عامًا، وتقول ابنتها ديبس بأن والدتها كانت دائما مبتهجة رغم مرورها بمشاكل صحية مثل التغلب على السرطان مرتين وبتر ساقيها، وقالت “لقد فقدت إحدى ساقيها بعدما قرصتها حشرة في أسبانيا قبل 14 عامًا، ثم فقدت الساق الأخرى عندما انتشرت العدوى فيما بعد.

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