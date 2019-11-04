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إدارة “تعليم الجوف” تعلن المسرحيات المتأهلة للمرحلة الختامية لمسابقة المسرح المدرسي

إدارة “تعليم الجوف” تعلن المسرحيات المتأهلة للمرحلة الختامية لمسابقة المسرح المدرسي
http://almnatiq.net/?p=794168
المناطق_محمد الحسن

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط
الطلابي “بنات”، نتائج تصفيات مسابقة المسرح المدرسي للإدارات
التعليمية، والذي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف يوم الأحد 27/ربيع الأول /1441هـ ولمدة خمسة أيام، وتهدف المسابقة إلى تنمية الشخصية الفاعلة للطالبة على الصعيد الشخصي والاجتماعي والوطني.
والنصوص المسرحية المتأهلة للمرحلة الختامية “العرض المدرسي” جاءت على النحو التالي: مسرحية حصاد الحكمة من “إدارة تعليم
الشرقية”، مسرحية أسيرة الغابة السوداء من “إدارة تعليم الجوف”،
مسرحية بائعة الصوف، “إدارة تعليم مكة المكرمة”، مسرحية الوريث
“إدارة تعليم الرياض”، مسرحية خيوط العنكبوت “إدارة تعليم
حائل”، مسرحية الخلاص الكاذب “إدارة تعليم ينبع”، مسرحية مصباح
الامنيات “إدارة تعليم الأحساء”، مسرحية أثر “إدارة تعليم
جدة”، مسرحية بلا جذور “إدارة تعليم الخرج”، مسرحية الزائر الغريب
“إدارة تعليم عنيزة”، مسرحية لا تصفعني ويداك مبسوط “إدارة تعليم
بيشة”، مسرحية نوره من قصة نجاح الي ثلة جراح “إدارة تعليم وادي
الدواسر”، مسرحية الطموح والأحلام “إدارة تعليم عفيف”، مسرحية
الاخر هو انا “إدارة تعليم القنفذة”، مسرحية إشراقة امل “إدارة
تعليم المدينة المنورة”، مسرحية على قدر أهل العزم “إدارة تعليم
البكيرية”، مسرحية لغتي الخالدة “إدارة تعليم الحدود الشمالية”،
مسرحية الكهل الذي يتغذى علينا “إدارة تعليم محايل عسير”، مسرحية إن لم تسعِ فأنت في عداد الفاشلين “إدارة تعليم القصيم”، مسرحية زيف الأقنعة “إدارة تعليم شرورة”، مسرحية طريق العودة المسدود “إدارة تعليم النماص”، مسرحية ممرات الضوء “إدارة تعليم تبوك”، مسرحية نحن لها “إدارة تعليم حوطة بني تميم”، مسرحية وسقط القناع “إدارة تعليم الطائف”، مسرحية  ذائقة المارشلميو “إدارة تعليم الافلاج”، مسرحية رؤية وطن “إدارة تعليم العلا”، مسرحية لأن الأحلام تستحق “إدارة تعليم القريات”، مسرحية إلهام ستبصر النور “إدارة تعليم المذنب”، مسرحية فاعفوا واصفحوا “إدارة تعليم المجمعة”، مسرحية أحلام محلقة “إدارة تعليم جازان” .

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