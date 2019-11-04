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الدعيلج يشكر الملك سلمان وسمو ولي العهد لتعازيهم في وفاة والدته رحمها الله
http://almnatiq.net/?p=794181
المناطق_الرياض

أعرب الاستاذ ابراهيم بن حمد الدعيلج مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة منطقة الرياض عن خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله لتعازيهم في وفاة والدته الجوهره بنت عبدالعزيز الدعيلج رحمها الله ..
وقال الدعيلج ان تعزيتهما خففت من مصابنا ، والقيادة الرشيدة قريبة من الشعب وتتفقد أحواله وتقف معه في كل الأحوال ..
وتوجه ابراهيم الدعيلج بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اخوانه واخواته بالدعاء للمولى عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وان يديم على مملكة الخير التقدم والنماء ..

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