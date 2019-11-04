“غوغل” تتحدى “فيسبوك” لشراء شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء

أعلنت شركة «غوغل» أنها ستشتري شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بعد فترة من إعلان «فيسبوك» نيتها الاستحواذ على هذه الشركة حسبما ذكره موقع «روسيا اليوم».
وفي تعليق على هذه الأنباء، قال رئيس قسم الأجهزة والخدمات في «غوغل»، ريك أوستيرلو، إن شراء Fitbit يمثل فرصة للاستثمار بشكل أكبر في منصة Wear OS، وسيساعد على إدخال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء كالأساور والساعات الذكية التي ستحمل علامة Made by Google إلى السوق.
وتبعاً للتسريبات، فإن صفقة شراء الشركة المذكورة ستكلف «غوغل» نحو 2.1 مليار دولار، وتدور حالياً مفاوضات بين الشركتين لاستكمال هذه الصفقة.
وأشار بيان صادر عن Fitbit إلى أن الشركة مستمرة في أخذ خصوصية بيانات الصحة واللياقة على محمل الجد، وأن هذه البيانات لن تستخدم في أي إعلان تابع لـ «غوغل».
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