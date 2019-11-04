احدث الأخبار

“غوغل” تتحدى “فيسبوك” لشراء شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء
أبرز المواد
 الدعيلج يشكر الملك سلمان وسمو ولي العهد لتعازيهم في وفاة والدته رحمها الله
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات الشخصية
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن المسرحيات المتأهلة للمرحلة الختامية لمسابقة المسرح المدرسي
منطقة الجوف
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن منتدى القصيم للإبداع والابتكار “الزراعة الذكية ابداع وأمن غذائي”
أبرز المواد
 وصية غريبة لعجوز مُدمنة للشاي!
أبرز المواد
 كاميرات المراقبة توثق ردة فعل العمالة المخالفة لحظة وصول مفتشي وزارة العمل لسوق البطحاء
أبرز المواد
 “المسند” يكشف آخر تطورات إعصار “مها”.. وهكذا قفز إلى فئة جديدة
أبرز المواد
 خالد السليمان يطالب “هيئة الطيران المدني” بتحليل رسوم الـ”10 ريال “!
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
أبرز المواد
 الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي
أبرز المواد
 الجوازات : 100 ألف وسجن 6 أشهر والترحيل عقوبة تشغيل العمالة المخالفة
أبرز المواد
“غوغل” تتحدى “فيسبوك” لشراء شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء

“غوغل” تتحدى “فيسبوك” لشراء شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء

أبرز المواد
الدعيلج يشكر الملك سلمان وسمو ولي العهد لتعازيهم في وفاة والدته رحمها الله

الدعيلج يشكر الملك سلمان وسمو ولي العهد لتعازيهم في وفاة والدته رحمها الله

أبرز المواد
وزارة العدل تدعو المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات الشخصية

وزارة العدل تدعو المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات الشخصية

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تعلن المسرحيات المتأهلة للمرحلة الختامية لمسابقة المسرح المدرسي

إدارة “تعليم الجوف” تعلن المسرحيات المتأهلة للمرحلة الختامية لمسابقة المسرح المدرسي

منطقة الجوف

“غوغل” تتحدى “فيسبوك” لشراء شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء

“غوغل” تتحدى “فيسبوك” لشراء شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء
http://almnatiq.net/?p=794184
المناطق_وكالات

أعلنت شركة «غوغل» أنها ستشتري شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بعد فترة من إعلان «فيسبوك» نيتها الاستحواذ على هذه الشركة حسبما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وفي تعليق على هذه الأنباء، قال رئيس قسم الأجهزة والخدمات في «غوغل»، ريك أوستيرلو، إن شراء Fitbit يمثل فرصة للاستثمار بشكل أكبر في منصة Wear OS، وسيساعد على إدخال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء كالأساور والساعات الذكية التي ستحمل علامة Made by Google إلى السوق.

وتبعاً للتسريبات، فإن صفقة شراء الشركة المذكورة ستكلف «غوغل» نحو 2.1 مليار دولار، وتدور حالياً مفاوضات بين الشركتين لاستكمال هذه الصفقة.

وأشار بيان صادر عن Fitbit إلى أن الشركة مستمرة في أخذ خصوصية بيانات الصحة واللياقة على محمل الجد، وأن هذه البيانات لن تستخدم في أي إعلان تابع لـ «غوغل».

روابط ذات صلة

الدعيلج يشكر الملك سلمان وسمو ولي العهد لتعازيهم في وفاة والدته رحمها الله

الدعيلج يشكر الملك سلمان وسمو ولي العهد لتعازيهم في وفاة والدته رحمها الله
وزارة العدل تدعو المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات الشخصية

وزارة العدل تدعو المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات الشخصية
الأمير فيصل بن مشعل يدشن منتدى القصيم للإبداع والابتكار “الزراعة الذكية ابداع وأمن غذائي”

الأمير فيصل بن مشعل يدشن منتدى القصيم للإبداع والابتكار “الزراعة الذكية ابداع وأمن غذائي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*