أمانة الشرقية تخصص أربع قطع أرض لصالح عدد من الوزارات والجمعيات

المناطق - الدمام

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، أربع قطع أراضي في الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية، حيث تم تخصيص قطعة الأرض رقم ( خ 2 ) منطقة “د” ، في المخطط المعتمد رقم (2/419 معدل)، بمساحة 2821 م2، ألفان وثمانمائة وواحد وعشرون متر مربع، لـ المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ( وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، وكذلك قطعة الأرض رقم ( خ 75 ) في المخطط المعتمد رقم ( 1/704 ) ” بمساحة 2100 م2، ألفين ومائة متر مربع لـ المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “، إضافة الى تخصيص قطعة الأرض رقم ( خ 1 )، في المخطط المعتمد رقم ( 1/866 معدل )، بمساحة 9144.90 م2، تسعة آلاف ومئة وأربعة وأربعون متر مربع وتسعون سنتمتر مربع، لـ فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، كما تم تخصيص قطعة الأرض رقم ( خ10 )، بالمخطط المعتمد رقم ( ش.د 1273 )، بمساحة 1520 م2 ألف وخمسمائة وعشرون متر مربع، لـ مقر فرع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالدمام في المنطقة الشرقية.

ويأتي قرار تخصيص المواقع المشار اليها استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات, و توفير وايجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وتم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار، إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة الشرقية.