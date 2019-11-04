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فتح باب التسجيل والقبول لبرامج الدبلوم في “المعهد التقني للألبان والأغذية”

فتح باب التسجيل والقبول لبرامج الدبلوم في “المعهد التقني للألبان والأغذية”
http://almnatiq.net/?p=794226
المناطق - الخرج
أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثاني لعام 2019-2020 والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة المراعي في تخصصّات قطاع صناعة الغذاء :
– انتاج غذائي
– صيانة معدات إنتاج
– انتاج حيواني
وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.
المميزات :-
– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية
– راتب شهري بعد التخرج يتراوح بين  5500 و 7500 ﷼
– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية
– التأمين الطبي الشامل
– توفير سكن و مواصلات للمتدربين
– يعتمد التدريب على تطوير اللغة الانجليزية.
الشروط :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
– أن يكون عمره بين 18 و 25 سنة
– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية
– إجتياز المقابلة الشخصية و اختبار القبول
 التسجيل عبر الرابط التالي:

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