احدث الأخبار

أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني
منطقة نجران
 أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لمبادرات الإسكان
منطقة جازان
 الحرية والتغيير: لا تحفظات بشأن تسليم البشير إلى لاهاي
أبرز المواد
 صحيفة أميركية: مهاجمة قنصلية إيران في كربلاء يؤشر للغضب العراقي ضد طهران
أبرز المواد
 بعد حماس وحزب الله.. “تويتر” توقف حسابا للحوثي
أبرز المواد
 مجلس شؤون الأسرة يستقبل وفداً رفيعاً من دولة إثيوبيا
منطقة الرياض
 فتح باب التسجيل والقبول لبرامج الدبلوم في “المعهد التقني للألبان والأغذية”
أبرز المواد
 “سعود الطبية”: 4500 مستفيدًا من خدمات العلاج الوظيفي
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تخصص أربع قطع أرض لصالح عدد من الوزارات والجمعيات
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يرأس اجتماع صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد
المنطقة الشرقية
 محافظ حفرالباطن يفتتح مراكز الحي المتعلم
المنطقة الشرقية
 استمرار برامج التدريب المجتمعي ” أُتقن “المرحلة الخامسة للأسبوع الثاني بالكلية التقنية بنجران
منطقة نجران
أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني

أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني

منطقة نجران
أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لمبادرات الإسكان

أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لمبادرات الإسكان

منطقة جازان
الحرية والتغيير: لا تحفظات بشأن تسليم البشير إلى لاهاي

الحرية والتغيير: لا تحفظات بشأن تسليم البشير إلى لاهاي

أبرز المواد
صحيفة أميركية: مهاجمة قنصلية إيران في كربلاء يؤشر للغضب العراقي ضد طهران

صحيفة أميركية: مهاجمة قنصلية إيران في كربلاء يؤشر للغضب العراقي ضد طهران

أبرز المواد

مجلس شؤون الأسرة يستقبل وفداً رفيعاً من دولة إثيوبيا

مجلس شؤون الأسرة يستقبل وفداً رفيعاً من دولة إثيوبيا
http://almnatiq.net/?p=794229
المناطق - الرياض

استقبل سعادة أمين عام مجلس شؤون الأسرة د. هلا بنت مزيد التويجري وفداً زائراً رفيع المستوى من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية يترأسه معالي وزيرة الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية السيدة / ايلش ايشيت يرافقها الأستاذة “أبية يوسف” رئيسة اللجنة الدائمة لشؤون المرأة والطفل والشؤون الاجتماعية لدى البرلمان الإثيوبي، ويضم الوفد عدداً من الشخصيات الحكومية بوزارة الخارجية الإثيوبية ومنظمة العمل الدولية ومكتب رئيس الوزراء، حيث يزور الوفد المملكة خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر للاطلاع على جهود المملكة في العمل الاجتماعي والتنموي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم بين المملكة ودولة أثيوبيا .

وفي بداية الزيارة رحبت الأمين العام بالوفد الزائر في رحاب المجلس، مؤكدة على العلاقة الوثيقة بين البلدين وحرص قيادتنا الرشيدة على توثيق العلاقات بين الشعبين والحكومتين.

تلي ذلك تبادل الحديث حول العمل الاجتماعي وسبل التعاون المشترك، كما عُقد بعد الاستقبال اجتماع جرى خلاله تقديم عرض تعريفي عن مجلس شؤون الأسرة، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها أهم قضايا المرأة والطفل وتمكين الأسرة.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة هلا التويجري أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين، والاهتمام بكل ما من شأنه تمكين الأسرة ودعمها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها شكرت وزيرة الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية ايلش ايشيت مجلس شؤون الأسرة على حسن الاستقبال والضيافة، ونقلت شكر بلدها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، مشيدة بجهود المملكة في العمل الاجتماعي والتنموي والتقدم الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030.

 

روابط ذات صلة

فتح باب التسجيل والقبول لبرامج الدبلوم في “المعهد التقني للألبان والأغذية”

فتح باب التسجيل والقبول لبرامج الدبلوم في “المعهد التقني للألبان والأغذية”
“سعود الطبية”: 4500 مستفيدًا من خدمات العلاج الوظيفي

“سعود الطبية”: 4500 مستفيدًا من خدمات العلاج الوظيفي
سمو وزير الثقافة يستقبل السفير الألماني

سمو وزير الثقافة يستقبل السفير الألماني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*