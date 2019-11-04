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بعد حماس وحزب الله.. “تويتر” توقف حسابا للحوثي

بعد حماس وحزب الله.. “تويتر” توقف حسابا للحوثي
http://almnatiq.net/?p=794235
المناطق - وكالات

بعد حجبها حسابات حزب الله وحركة حماس، حجبت شركة “تويتر” حسابا تابع لميليشيا الحوثي كان يروج للميليشيات المدعومة من إيران.

وفي التفاصيل، أوقف “تويتر” حساباً ينتمي إلى الحوثيين في اليمن ، يطلق عليه “The Central Warfare Channel”، في حملة كبيرة على الحسابات التي تروج للإرهاب، بحسب ما أورده موقع راديو “فردا”.

وكان موقع “تويتر” قد أوقف حساب قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، قائلاً إنه لم يتبع قواعده.

من جهته، علّق متحدث باسم “تويتر” على الأمر بالقول إنه “لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا”، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

يذكر أن عددا من النواب الأميركيين كانوا أمهلوا الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”، جاك دورسي، حتى الأول من نوفمبر لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله، كما أدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997.

ومنذ تولي الرئيس دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.

وفي أغسطس 2018 ، أغلق Facebook وTwitter مئات الحسابات المرتبطة بإيران، قائلين إنها جزء من مشروع إيراني للتأثير سراً على الرأي العام في بلدان أخرى.

وفي أبريل، بعد يوم واحد من إدراج الولايات المتحدة لقوات الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية ، قام Instagram بحذف الصفحات الخاصة بكبار قادة النظام الإيراني، بما في ذلك قائد قوة القدس قاسم سليماني.

وبعد يوم واحد، تم تعليق حسابات إبراهيم الريسي، رئيس القضاء الإيراني وعلي أكبر ولايتي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني علي خامنئي، لكن سرعان ما تم استعادتها.

وكانت هناك تقارير عديدة عن عمليات علنية وسرية قام بها أفراد تابعون لإيران وحسابات تنشر معلومات مضللة أو دعاية عنيفة عبر الإنترنت.

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