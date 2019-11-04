احدث الأخبار

أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني
منطقة نجران
 أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لمبادرات الإسكان
منطقة جازان
 الحرية والتغيير: لا تحفظات بشأن تسليم البشير إلى لاهاي
أبرز المواد
 صحيفة أميركية: مهاجمة قنصلية إيران في كربلاء يؤشر للغضب العراقي ضد طهران
أبرز المواد
 بعد حماس وحزب الله.. “تويتر” توقف حسابا للحوثي
أبرز المواد
 مجلس شؤون الأسرة يستقبل وفداً رفيعاً من دولة إثيوبيا
منطقة الرياض
 فتح باب التسجيل والقبول لبرامج الدبلوم في “المعهد التقني للألبان والأغذية”
أبرز المواد
 “سعود الطبية”: 4500 مستفيدًا من خدمات العلاج الوظيفي
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تخصص أربع قطع أرض لصالح عدد من الوزارات والجمعيات
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يرأس اجتماع صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد
المنطقة الشرقية
 محافظ حفرالباطن يفتتح مراكز الحي المتعلم
المنطقة الشرقية
 استمرار برامج التدريب المجتمعي ” أُتقن “المرحلة الخامسة للأسبوع الثاني بالكلية التقنية بنجران
منطقة نجران
أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني

أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني

منطقة نجران
أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لمبادرات الإسكان

أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لمبادرات الإسكان

منطقة جازان
الحرية والتغيير: لا تحفظات بشأن تسليم البشير إلى لاهاي

الحرية والتغيير: لا تحفظات بشأن تسليم البشير إلى لاهاي

أبرز المواد
صحيفة أميركية: مهاجمة قنصلية إيران في كربلاء يؤشر للغضب العراقي ضد طهران

صحيفة أميركية: مهاجمة قنصلية إيران في كربلاء يؤشر للغضب العراقي ضد طهران

أبرز المواد

أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني

أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني
http://almnatiq.net/?p=794247
المناطق - نجران

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، استعدادات الغرفة التجارية الصناعية بنجران، لاستضافة المنطقة مجلس الأعمال السعودي اليمني، وعرض الفرص الاستثمارية، وعقد اجتماعات لبحث سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأكد سموه لدى استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة محيميد بن صالح آل شرمة، أهمية استضافة المنطقة المجالس التنفيذية والتشاورية للأعمال، في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة، وإيجاد فرص استثمارية حديثة، تدفع المنطقة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما اطلع سموه خلال الاستقبال، على نتائج الجولات والمشاركات الدولية لغرفة نجران، متطلعًا أن بسهم ذلك في تطوير العمل بالمنطقة، وخدمة رجال وسيدات الأعمال.

روابط ذات صلة

استمرار برامج التدريب المجتمعي ” أُتقن “المرحلة الخامسة للأسبوع الثاني بالكلية التقنية بنجران

استمرار برامج التدريب المجتمعي ” أُتقن “المرحلة الخامسة للأسبوع الثاني بالكلية التقنية بنجران
مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين

مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين
أمير نجران يشدد على محاسبة المتسببين في تعثر المشاريع

أمير نجران يشدد على محاسبة المتسببين في تعثر المشاريع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*