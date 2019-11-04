احدث الأخبار

محافظ تيماء يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة
منطقة تبوك
 نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يطلع على مؤشرات إنجاز العمل بإدارة تقني تبوك
منطقة تبوك
 الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات إدارة الجوازات بالمنطقة
منطقة الباحة
 ” الأرصاد ” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 الأمير تركي بن هذلول يناقش سير العمل بأمانة منطقة نجران
منطقة نجران
 مدير جامعة القصيم يستقبل منتخب الجامعة لكرة الطاولة الفائز ببطولة الجامعات بالطائف
منطقة القصيم
 بلدية الخبر: 850 منشأة تجارية استهدفتها الحملة التصحيحية
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يستعرض الاستعدادات لاستضافة مجلس الأعمال السعودي اليمني
منطقة نجران
 أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لمبادرات الإسكان
منطقة جازان
 الحرية والتغيير: لا تحفظات بشأن تسليم البشير إلى لاهاي
أبرز المواد
 صحيفة أميركية: مهاجمة قنصلية إيران في كربلاء يؤشر للغضب العراقي ضد طهران
أبرز المواد
محافظ تيماء يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة

منطقة تبوك
نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يطلع على مؤشرات إنجاز العمل بإدارة تقني تبوك

نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يطلع على مؤشرات إنجاز العمل بإدارة تقني تبوك

منطقة تبوك
الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات إدارة الجوازات بالمنطقة

أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات إدارة الجوازات بالمنطقة

منطقة الباحة

مدير جامعة القصيم يستقبل منتخب الجامعة لكرة الطاولة الفائز ببطولة الجامعات بالطائف

مدير جامعة القصيم يستقبل منتخب الجامعة لكرة الطاولة الفائز ببطولة الجامعات بالطائف
http://almnatiq.net/?p=794253
المناطق - بريدة
استقبل معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، في مكتبه صباح اليوم الإثنين 7/3/1441هـ، أعضاء منتخب الجامعة لكرة الطاولة ومنسوبي عمادة شؤون الطلاب، بعد حصول منتخب جامعة القصيم لكرة الطاولة على بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء.

وأقيمت هذه البطولة، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، في جامعة الطائف، بمشاركة 125 طالبا من 25 جامعة وكلية حكومية وأهلية، وذلك خلال الفترة 2-5/ 3/ 1441هـ، وقد شارك منتخب جامعة القصيم فئات البطولة الثلاث: “الفرق والزوجي والفردي”، بمشاركة الطلاب: تركي المطيري، وصالح الطريفي، وسفيان السيف، ومتعب الشعلان.

حيث بارك معالي مدير الجامعة، هذا الإنجاز مؤكدًا على أنه يسر جميع منسوبي الجامعة، مقدمًا لجميع الطلاب المشاركين والطاقم الفني وعمادة شؤون الطلاب الشكر والتقدير، مشيرًا إلى أن تفوق جامعة القصيم على الجامعات السعودية في هذه المسابقة يعد إنجازًا تاريخيًا للجامعة، وسوف يسجل بأسمائكم كطلاب وطاقم فني، مؤكدًا على متابعته للطلاب منذ مشاركتهم مع عمادة شؤون الطلاب، سائلاً الله التوفيق والسداد لجميع الطلاب ومنسوبي العمادة، لتحقيق مزيد من البطولات الرياضية، كما سلم معالي مدير الجامعة المكافآت النقدية للطلبة المشاركين.

يذكر أن منتخب الجامعة قد حصل في فئة الفرق: المركز الأول الطالب تركي المطيري وصالح الطريفي وسفيان السيف ومتعب الشعلان، وحصل على المركز الثالث في فئة الزوجي للطالبين تركي المطيري وسفيان السيف، فيما حقق الطالب تركي المطيري المركز الثاني في فئة الفردي.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يدشن منتدى القصيم للإبداع والابتكار “الزراعة الذكية ابداع وأمن غذائي”

الأمير فيصل بن مشعل يدشن منتدى القصيم للإبداع والابتكار “الزراعة الذكية ابداع وأمن غذائي”
أمير القصيم يلتقي بمستشار وزير الطاقة

أمير القصيم يلتقي بمستشار وزير الطاقة
تدشين أول مبادرة لتفعيل المول الصحي بالقصيم

تدشين أول مبادرة لتفعيل المول الصحي بالقصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*