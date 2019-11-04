مدير جامعة القصيم يستقبل منتخب الجامعة لكرة الطاولة الفائز ببطولة الجامعات بالطائف





وأقيمت هذه البطولة، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، في جامعة الطائف، بمشاركة 125 طالبا من 25 جامعة وكلية حكومية وأهلية، وذلك خلال الفترة 2-5/ 3/ 1441هـ، وقد شارك منتخب جامعة القصيم فئات البطولة الثلاث: “الفرق والزوجي والفردي”، بمشاركة الطلاب: تركي المطيري، وصالح الطريفي، وسفيان السيف، ومتعب الشعلان.





حيث بارك معالي مدير الجامعة، هذا الإنجاز مؤكدًا على أنه يسر جميع منسوبي الجامعة، مقدمًا لجميع الطلاب المشاركين والطاقم الفني وعمادة شؤون الطلاب الشكر والتقدير، مشيرًا إلى أن تفوق جامعة القصيم على الجامعات السعودية في هذه المسابقة يعد إنجازًا تاريخيًا للجامعة، وسوف يسجل بأسمائكم كطلاب وطاقم فني، مؤكدًا على متابعته للطلاب منذ مشاركتهم مع عمادة شؤون الطلاب، سائلاً الله التوفيق والسداد لجميع الطلاب ومنسوبي العمادة، لتحقيق مزيد من البطولات الرياضية، كما سلم معالي مدير الجامعة المكافآت النقدية للطلبة المشاركين.