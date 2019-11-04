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” الأرصاد ” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة تبوك

” الأرصاد ” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=794261
المناطق - تبوك

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك ، مشيرةً إلى أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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