” الأرصاد ” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة تبوك

المناطق - تبوك

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك ، مشيرةً إلى أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.