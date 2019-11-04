نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك ، مشيرةً إلى أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
” الأرصاد ” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة تبوك
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك ، مشيرةً إلى أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
التعليقات (٠) اضف تعليق